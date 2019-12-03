المشتركة تنفذ عمليات استباقية صوب ثكنات المليشيات في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

استهدفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في نهار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر بقذائف المدفعية منازل المواطنين في بلدة "بتار" جنوب غربي مديرية قعطبة.



وبحسب مصدر عسكري في اللواء "السابع" صاعقة إن وحدات المدفعية الجنوبية نفذت سلسلة النوعية واستهدفت بقذائف الدروع والمدفعية أهدافا مليشياوية ثابتة وأخرى متحركة تمثلت بآليات حربية وعيارات نارية كانت تستخدمها المليشيات في قصف منازل المواطنين صباح وظهر اليوم.

وأكد المصدر العسكري أيضا، العمليات النوعية لوحدات المدفعية الجنوبية أصابت أهدافها بدقة وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيات.

Advertisements

وفي جبهة الفاخر الإستراتيجية هي الأخرى شهدت موجة تصعيد ميدانية جديدة من خلال إقدام المليشيات الحوثية بقصف مواقع اللواء "الرابع" مقاومة في لكمة عثمان، وكذلك مواقع تمركز قوات كتائب الشهيد القائد "شلال الشوبجي" واللواء 30 مدرع وذلك بقذائف الدروع والمدفعية.

وأشار مصدر قيادي في اللواء "الرابع" مقاومة جنوبية، أن القوات الجنوبية ردت على مصادر النيران الحوثية التي تم إعطاب إحدى آلياتها الحربية حسب تأكيد المصدر.

وفي أحداث وتفاصيل الموقف العسكري لليوم الثلاثاء 3 ديسمبر بجبهة الضالع فقد شهدت جبهتي مريس والأزارق هدوءا حذرا نسبيا مع اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهة باب غلق شمالي مديرية قعطبة.

هذا وقد شهدت جبهة الضالع بشكل عام هدوءا حذرا خيم على الموقف العسكري خلال ال 24 ساعة الماضية قبل أن تشتد الوتيرة في عددا من النقاط المحورية بجبهة الضالع منذ ساعات النهار الأولى ليومنا هذا الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 للميلاد .