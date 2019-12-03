استهداف حوثي لمنطقة الطور ببيت الفقيه جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي نهار اليوم الثلاثاء منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



ويأتي هذا في سياق إنتهاكاتها وخروقاتها المستمرة.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية جددت قصفها على منطقة الطور مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف خلال ساعات العصر.

وذكرت المصادر أن المليشيات عاودت إستهدافها للمنطقة مساء اليوم بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة من عيار 12.7 وبسلاح الدوشكا من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للطور بشكل مكثف.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها العسكري في أكثر من منطقة جنوب محافظة الحديدة ، سعياً منها للقضاء على الهدنة الأممية والجهود الرامية لإنجاح عملية السلام في الحديدة.