شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : تعرف عليه.. مشروب بسيط يحمي الكبد ويقضي على قرحة المعدة ويخلصك من الإمساك والانتفاخ اذا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر زيت الزيتون والليمون من المواد الأساسية التي لا يكاد يخلو منها أيّ منزل؛ وذلك للفائدة العظيمة التي يتمتعان بها، فهما من أكثر المواد التي تستخدم في المجالين الصحيّ والجماليّ، فزيت الزيتون يحتوي على العديد من الفيتامينات، والعناصر الغذائيّة، وكذلك الليمون فهو من الفواكه الحمضيّة الغنيّة بالفيتامينات والمركبات التي تحتاجها أجهزة الجسم لتقوم بوظيفتها بكفاءة عالية، ويمكن أن يحضر منهما خليط يقدّم للجسم الكثير من الفوائد عند شربه في الصباح الباكر على الريق، وفقا لموقع.

فوائد زيت الزيتون على الريق

يحسن صحة الإنسان، ويخلصه من بعض المشاكل الصحية، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة مثل: الأحماض الأمينيّة غير المشبعة، إذا ما تمّ أخذ ملعقة كبيرة منه يومياً.

جديد "الخليج 365"

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يليّن المعدة، ويساعد على التخلّص من الإمساك، كما يسرع عملية الهضم إذا ما تم تناول ملعقة كبيرة منه مع أخرى من عصير الليمون.

يقضي على قرحة المعدة والتهاباتها، كما يخفّف من اضطرابات الجهاز الهضميّ، ويحافظ على صحته، ويقلّل الانتفاخ، ويطرد الغازات.

يحمي الكبد بشكل فعال، ولا سيما عند المصابين بمرض فايروس C، ويكون ذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة منه في كوب من عصير الجريب فروت، وشربه صباحاً على الريق، ممّا يقلّل من قدرة الفيروس على الانتقال للخلايا السليمة، وتخريبها.

يساعد في عملية تنحيف الجسم، إذ يقلل الشهية، ويحد من الشعور بالجوع؛ وذلك بفضل ما يحتويه من حمض الأوليك الذي يتحوّل لهرمون تعزيز شعور الشبع في المخ.

يعمل على تقليل مستوى الكولسترول الضار في الدم، وكذلك الدهون الثلاثية، وذلك عند تناول ملعقة صغيرة منه يوميّاً.

فوائد شرب الليمون على الريق

يعالج الكثير من أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي، ويخفف أوجاع المعدة، كما يعزّز عملية الهضم، ويخفض درجة حراة الجسم المرتفعة.

يحد من مشاكل الكبد، ولا سيّما إذا تمّ شربه مغلياً على الريق، حيث يخلّص الكبد من السموم المتراكمة فيه، ويحفّز الجهاز المناعي، ممّا يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة ومحاربة الأمراض.

يخلص الجسم من الفطريات والجراثيم، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن وأهمّها البوتاسيوم الذي يزيد امتصاص الجسم للفيتامينات التي تقويه.

يزيد معدّل حرق الدهون في الجسم، ممّا يساعد على خسارة الوزن؛ وذلك لأنّه يحتوي على نسبة عالية من أحماض الحرق.

يعطي البشرة نضارة وحيوية، إذ يساعد على إفراز الكولاجين الذي يقضي على التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد خليط زيت الزيتون وعصير الليمون

يفتح لون البشرة، ويخلصها من البقع الداكنة الموجودة فيها.

يرطب الشعر، ويعطيه لمعاناً وبريقاً خاصّاً.

يفتت الحصى التي تتواجد في المرارة.

يسرع عملية هضم الطعام، ويزيد قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائيّة اللازمة.

يليّن المعدة ويمنع حدوث الإمساك.

يمنع ظهور علامات التقدّم في السن.

يساعد على التخلّص من قشرة الرأس.

يخفّف أثر الهالات السوداء حول العينين.