شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذارع الإيراني في اليمن أحياء سكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة ظهر اليوم الثلاثاء بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والاسلحة عيار 12.7 بشكل عشوائي وعنيف. وأكدت المصادر تعرض أحياء سكنية أخرى في الأطراف المدينة للإستهداف برصاص القناصة وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب مزيدا من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء جراء الإستهداف والقصف على الأحياء السكنية والمنازل في مديرية حيس مسببة حاله من الخوف والهلع لدى المواطنين.

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