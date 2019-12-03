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شرطان تعلن عنهما الناشطة السعودية هند القحطاني للرد على الشائعات عبر قناة

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الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

شرطان تعلن عنهما الناشطة السعودية هند القحطاني للرد على الشائعات عبر قناة

الرياض - الخليج 365

أعلنت فنانة سعودية عن شرطين للرد على الشائعات عبر قناة تلفزيونية.

 

وفي التفاصيل، أثارت الناشطة السعودية، هند القحطاني، الجدل مجددًا من خلال فيديو نشرته عبر قناتها في ”انستغرام“، اشترطت فيه الحصول على مبلغ 200 ألف دولار، مقابل ظهورها عبر قناة فضائية للحديث عن الشائعات التي تدور حولها.

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وقالت القحطاني في الفيديو: ”أنا رقم واحد في الخليج وأكاد أكون في الوطن العربي، التي قيل بحقها إشاعات، ولن أصرح أو أوضح تلك الإشاعات إلا في حالة واحدة، وهي إذا عرض عليّ من قبل قناة فضائية رسمية معترف فيها ومشهورة على نطاق واسع، مبلغ 200 ألف دولار ”.

 

وأردفت في معرض شروطها: ”يجب أن تكون هذه القناة تابعة للسعودية أو الكويت أو الإمارات، وبغير هذين الشرطين لن أصرح بشيء".

 

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