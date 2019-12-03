سقوط 126 قتيلا وجريحا حوثيا خلال 10 أيام بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

لقي 94 مسلحاً حوثياً مصرعهم وجرح 32 آخرين في عشرة أيام خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة بالساحل الغربي.



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وأفادت مصادر مطلعة عن وصول جثث 94 مسلحاً حوثيا و32 جريحاً إلى مستشفيات الحديدة وصنعاء ، واكتضت بها المستشفيات خلال فترة العشرة أيام الأخيرة.

وأكدت المصادر وفاة القيادي في مليشيات الحوثي المدعو أبو نصرالله اللاحجي، مسؤول زراعة الألغام في الساحل الغربي متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام قليلة.

ويأتي التصعيد المتواصل لمليشيات الحوثي مؤخراً ، الذي شنت خلاله هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة جراء تلقيها الضربات الموجعة من قبل القوات المشتركة خلال التصدي لهجمات المليشيات والتي كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.