شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العيسي تدافع عن فسادها لعقود في بيان مهزوم.. وثائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عندما يتحول الوطن إلى ضيعة خاصة للبعض يبداء ماراثون الفساد ويلحقه الإنهيار ، هكذا تقول الروايات ان مملكة النفط التي يتربع على عرشها أحمد العيسي الذي جعل من صفته كنائب مدير مكتب رئيس الجمهورية فقط كحماية لتلك الأمبراطورية فقط وإحتكار أعمال الدولة لصالحه وتمريرها.

متناسي ان في الدستور القانون لا يجوز الجمع بين الضرتين التجارة والوظيفة العامة.

جديد "الخليج 365"

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يقول ناشطون إن الوطن للجميع كشعار لكن هناك من جعله حكرا له ، فكل الشواهد والأرقام والتسلسل توضح احتكار العيسي لصفقات النفط و وقود الكهرباء وسطع اسمه ليصبح ملكا للنفط في اليمن .

حاول العيسي الدفاع عن نفسه بالبيان المهزوم والناقص تناسى ان كل الإجراءات التي كان يحصل عليها العيسي هي بالأمر المباشر ، وليست كما زعم، وكان يستخدم فيها سياسية الابتزاز من خلال موظفين يعملون لصالحه بإطفاء الكهرباء للضغط على الحكومة .

متى كانت تجري المنافسات ولماذا عجز التجار من منافسة العيسي؟ اسئلة تضع علامات إستفهام انا أو الطوفان دون مرعاه للوطن والشعب.، فالوثائق في الشراء والبيع تكذب افتراءات بيان العيسي المهزوز.

حتى المناقصات التي اوردها العيسي في بيانه يتضح جليا انها مناقصات صورية لان شروطها ان الشركات المؤهلة لدى المصفاة وهي اربع او خمس شركات العيسي فقط من يملكها كما انه يحتكر خزانات الوقود .

وأخير يمكن وضع السؤل لماذا تراجع العيسي عن تنفيذ المناقصة رقم 7 لسنة 2019؟، وكيف ساهم بحدوث أزمة في السوق؟ ، وايضاً انقطاع الكهرباء ، وكم ارتفع سعر وقود بسبب رفضه وهو يمتلك كميات الوقود في مخازن مصافي عدن الذي احتكرها لتخزين وتفريغ الوقود الخاصة به.

هل آن لنا أن نقف مع الوطن الذي أصبح يتيماً لا يجد من يدافع عنه بعد علاقات المصالح و تركه للهوامير الذي أصبح حكرا عليهم يسوقونه الى الهلاك بعد أن اصبحوا جزء من صنع القرار.