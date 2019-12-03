شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. الصحفي الكبير "فتحي بن لزرق" يزف بشرى سارة لكل اليمنيين في الشمال والجنوب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق عن استضافة دولة الكويت لجولة مفاوضات نهائية لوقف الحرب بين الأطراف اليمنية مطلع شهر يناير القادم. وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت:ستستضيف الكويت جولة المفاوضات النهائية لوقف الحرب في اليمن مطلع يناير القادم. جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف، ومن المقرر ان يسبق جولة المفاوضات هذه وقفا شاملا لاطلاق النار وفتح كافة المعابر واستئناف حركة الطيران بمطار صنعاء الدولي. واشار، يأتي ذلك بعد توصل الأطراف الرئيسية لتفاهمات كبرى لوقف الحرب في اليمن. جدير ذكره بأن تحركات دولية نشطت خلال الايام الماضية من اجل التوصل الى حل سياسي في اليمن بالتزامن مع توجيه العاهل السعودي دعوات لقادة مجلس التعاون الخليجي لحضور قمة طارئة يوم 10 من الشهر الجاري لمناقشة التطورات الاقليمية.

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