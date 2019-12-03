منظمة العفو : المعاقون في اليمن يتعرضون “للتجاهل”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن 4,5 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون “للتجاهل والخذلان” في بلد فقير دمرته خمس سنوات من الحرب.

وقالت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى المنظمة، إن “الأشخاص ذوي الإعاقة والذين هم أصلاً من أكثر الفئات تعرضاً للخطر وسط النزاع المسلح ينبغي ألا يواجهوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات الأساسية”.

وفي اليمن أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية يتلقى هؤلاء “دعما غير كاف” بمواجهة صعوبات متزايدة، على حد قول المنظمة.

وذكرت المنظمة بشكل خاص “رحلات النزوح الشاقة” التي يقوم بها الاشخاص المعوقون، وحالات “تُرك فيها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فُصلوا عن عائلاتهم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفِرار”.

واضافت المنظمة انه “في الحالات التي تمكن فيها أشخاص من ذوي الإعاقة من الفرار، كانت رحلات النزوح تؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من تدهور حالاتهم الصحية أو إعاقتهم”.

ويُعتبر هذا التقرير ثمرة ستة أشهر من البحوث التي أجرتها المنظمة، بما في ذلك زيارات لثلاث محافظات في جنوب اليمن، ومقابلات مع نحو 100 شخص.

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وتطرقت المنظمة الى مشاكل داخل مخيمات النازحين اثرت على “الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينها أوجه قصور في مواقع نقاط توزيع المساعدات” على هؤلاء.

وقالت راجح انه ينبغي على “الجهات الدولية المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، أن تبذل مزيداً من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتى على أبسط احتياجاتهم الأساسية”.

وكان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وجه نداء عاجلا إلى كافة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية في العالم للضغط من أجل إيقاف العدوان السعودي الغاشم على اليمن.

وقال الصندوق في بيان صادر عنه ” إن العدوان الغاشم والظالم على اليمن تسبب بانتكاسة كبيرة وغير مسبوقة لمئات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية غاية في التردي وباتوا أكثر الفئات تضررا في المجتمع ” .

وأضاف : ” تم استهداف المنشئات والمصانع التي كان يعتمد عليها الصندوق في تحصيل إيراداته ، فضلا عن ما تعرضت له عدد من المنشئات الخاصة بذوي الإعاقة من قصف مباشر أدى إلى تدمير البنية التحتية وما صاحب ذلك من أضرار بشرية ومادية ومعنوية ” .

وأكد البيان ارتفاع عدد المعاقين بصورة كبيرة جراء العدوان حيث تسبب في إصابة نحو 10 آلاف شخص بإعاقة دائمة.