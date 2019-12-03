العميد سريع يكشف عن تصعيد عسكري في جبهات الحدود

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن دول العدوان السعودي الأمريكي شنت أكثر من 18 غارة جوية على الجبهات الحدودية خلال الساعات الماضية. وأضاف في تصريح إعلامي أن قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري عبر شنها عدد من الزحوفات المكثفة والتسللات في جبهات الحدود والداخل دون تحقيق أي تقدم يذكر. وأكد سريع تلقي العدوان ومرتزقته صفعات موجعة على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

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