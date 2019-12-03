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عدن - ياسمين التهامي - " صورة + فيديو " عندما ينزل الرزق من السماء سوداني رفض أخذ مقابل عن "التيس" فكافأه رجل أعمال سعودي بهدية أصابته بجنون الفرح وفاقت كل التوقعات

رفض راع يدعى آدم في منطقة نائية بشرق السودان تقاضي ثمن تيس من رحالة سعودي ورفاقه، وأصر على تقديمه للسعوديين هدية من دون مقابل. وعلى الرغم من إلحاح الرحالة السعودية، تمسك آدم بموقفه، بل وقال للسعوديين إنه مستعد لإهدائهم أكثر من واحد. جديد اب برس : اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​ وبالفعل، جلب التيس ووضع في سيارة الرحالة السعودية، وكان الراعي السوداني وصحبه سعداء بعفوية بما يجري حولهم، في موقف يظهر الكرم البدوي الأصيل والصادق. وفي التفاصيل، عرض الرحالة 500 جنيه سوداني، وهو ما يعادل 30 ريالا سعوديا مقابل التيس، لكن الراعي السوداني من دون تردد منحه للضيوف السعوديين من دون مقابل. وذكرت صحيفة "عكاظ" أنها اتصلت بالرحالة السعودي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، وأفاد بأن مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صوّر حديثا، وأنه فوجئ بانتشاره. وروى الرحالة السعودي أنه يوثق دائما رحلاته في مختلف الدول بالفيديو، لكنه لا ينشرها على حساباته، وفعل الأمر ذاته في هذه المرة، لكنه أرسل المقطع إلى أقاربه، ويبدو أن أحدهم نشره لإظهار اعتزازه بالسودانيين، ومحبته لهم. ونقلت الصحيفة عن الرحالة السعودي أنه "لم يفاجأ بتصرف الراعي رغم فقره وعوزه وحياته القاسية في منطقة نائية صحراوية، إلا أنه أثبت أصالة السودانيين ومحبتهم للسعوديين". اللافت أن رجل أعمال سعودي أعجب على ما يبدو بشهامة هذا الراعي البسيط، فأعلن "تبرعه بمنزل له في السودان، وتغطية نفقات الحج له ولأسرته"

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