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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو ..الملك سلمان يباغت كل دول مجلس التعاون ويبعث برسالة عاجلة لأمير قطر والخارجية القطرية تبادر بالرد السريع وتصدر البيان رقم ( 1 )

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