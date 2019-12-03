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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..الشيخ سلطان البركاني يخرج عن صمته وبكل شجاعة وصراحة ووضوح يكشف المستور لكل ابناء محاظة تعز عن الشهيد عدنان الحمادي ( صورة )



قام رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني مساء امس في القاهرة ، بزيارة لأسرة الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وتقديم واجب العزاء والمواساة لنجلي الفقيد (زكريا وأكرم) باستشهاد والدهما يوم امس في عملية اغتيال آثمة.

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ورد للتو ..الشيخ سلطان البركاني يخرج عن صمته وبكل شجاعة وصراحة ووضوح يكشف المستور لكل ابناء محاظة تعز عن الشهيد عدنان الحمادي ( صورة )

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ونقل البركاني لنجلي الشهيد ، تعازي القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، معربا عن عميق الحزن والألم لرحيل العميد الحمادي الذي مثل نبأ استشهاده فاجعة كبيرة وخسارة فادحة على المستوى الوطني.

ونوه البركاني ببطولات الفقيد ومناقبه الكبيرة وانجازاته الوطنية والعسكرية، وقال : لقد خسرنا قائدا عظيما وفذا، ضرب اروع الأمثال في التضحية والفداء وأسطورة في النضال وهو القائد الذي كان له شرف المقاوم الاول للحوثيين في محافظة تعز واطلاق شرارة المقاومة وقاتل ضد هذه العصابة الانقلابية المارقة حتى لقي ربه .

وأكد ان الوطن خسر رجلا من انبل قياداته العسكرية المخلصة حيث مثل الحمادي انموذجا في الولاء والإخلاص الوطني وكان حاملا للمشروع الوطني الجامع في دحر الميليشيات الانقلابية بمحافظة تعز وقاد معارك ضارية مع تلك الميليشيات في عديد من الجبهات وحقق انتصارات كبيرة في مسرح عمليات اللواء العسكري

وقال ان التاريخ سيسجل له ذلك بانصع صفحاتة بين رجالة الافذاذ وقادتة الشجعان وابطالة الميامين الذين بذلوا ارواحهم رخيصة من اجل اوطانهم واروى شجرة الحرية بدمائهم.

وكان الشهيد الحمادي نموذجا للقائد العسكري وشخصية وطنية بامتياز وكان وفيا ومخلصا لوطنة ومدافعا عن ثورتة ونظامة الجمهوري واكد لأبناء الشهيد انهم سيكونوا برعاية الدولة لأن الوفاء ليس مردودا على اصحابة وان والداهم الشهيد هو شهيد الوطن كلة ومحل احترام وتقدير قيادة الدولة والشعب وان رحيلة في مثل هذه اللحظة هي خسارة لاتعوض ..

مبتهلا الى الله تعالى ان يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهلة وذوية الصبر والسلوان وإن لله وإن اليه راجعون .

رافقه في الزيارة عضو مجلس النواب فتحي توفيق عبدالرحيم ووكيل محافظة تعز لقطاع الشؤون الفنية والبيئة المهندس عبدالقادر حاتم والشيخ سيف عبدالرحمن نعمان .