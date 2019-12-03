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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجل .. وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض .. لن تصدق من يكون ؟ شاهد (صورة)

فجع الوسط الفني، بوفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض ومسيرة فنية كبيرة.

وتوفى، منذ قليل، الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى، حسبما أكد لنا نجله المتواجد حاليا بالمستشفى، كما أكد أيضا الشاعر إسلام خليل.

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يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى، حيث ظهر قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.