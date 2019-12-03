أبين تحتفي بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال الوطني بحفل خطابي وفني

شهدت محافظة أبين (جنوب اليمن) اليوم الثلاثاء، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال الوطني المجيد الـ 30 من نوفمبر بحضور مسؤولي المحافظة وقادة الجيش والأمن وممثلي الأحزاب وحشد كبير من المواطنين.



وفي الحفل ألقى محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم كلمة باسم قيادة السلطة المحلية والأحزاب وكل القوى الحية بمحافظة أبين قال فيها، إن "هذه المناسبة الوطنية سجل خلالها الثوار أروع البطولات وقدموا التضحيات بالأرواح الطاهرة والدماء الزكية خلال مقاومة الاحتلال البريطاني البغيض الذي جثم على الشطر الجنوبي من الوطن طوال 129عاما، وتوجت تلك التضحيات بالانتصار ورحيل آخر جندي بريطاني في الـ 30 من نوفمبر 1967م".

وأكد محافظ أبين -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ- على أهمية مراجعة وتقييم الوضع في أبين طوال السنوات الماضية وتكاتف الجهود والعمل من أجل تحقيق نهضة تنموية في كافة مجالات وقطاعات الحياة ولا سيما الحيوية والخدمية بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي ..

وشدد على أهمية وحدة الصف الوطني والانتصار لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، برعاية من المملكة العربية السعودية، وتسخير كافة الجهود والإمكانيات للقضاء على انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية.

وتخلل الحفل تقديم قصائد شعرية ووصلات غنائية وطنية معبرة عن المناسبة، إضافة إلى الرقصات الفلكلورية والشعبية، وكذا تم تكريم الناشطة اندئ الصلاحي، لمحافظ أبين، بدرع الإنسانية عرفاناً وتقديراً لإسهاماته في سبيل التغلب على آثار الحروب التي شهدتها أبين منذ عام 2011م.

