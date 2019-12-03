محافظ شبوة يعلن الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو" للطاقة

أعلن محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو"، الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو" للطاقة المشتراة، بدء من تاريخ 27 نوفمبر الماضي.

وفي رسالة إلى مجموعة السعدي التجارية وكيل شركة "أجريكو" في اليمن؛ قال بن عديو: إن "الشركة لم تقدر الوضع العام الذي تعيشه البلد ولا الجهود التي تبذلها قيادة المحافطة والحكومة و وزارة المالية من أجل حصول الشركة على مستحقاتها المالية".

وأشار إلى أن شركة أجريكو تسببت بشكل مستمر في توقف الكهرباء بين الحين والآخر، وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي لأيام متواصلة، ما جعل السلطة نتخذ هذا الإجراءات الإسعافية.مؤكدا احتفاظ المحافظة بكامل حقوقها المعنوية والقانونية تجاه الشركة.

وفي وقت سابق اليوم، قال بن عديو في تغريدة على حسابه بتويتر، إن توفير خدمة الطاقة الكهربائية كانت ولا تزال تشكل أبرز التحديات التي تواجهنا في السلطة المحلية بالمحافظة واستهلكت منا الكثير من الجهد في ايجاد المعالجات لها..مضيفاً لن نقف مكتوفي الأيدي أمام معاناة الناس ولن تثنينا المصاعب والتحديات في توفير الخدمة للمواطنين بالبدائل المتاحة.

وكان محافظ شبوة، أكد قبول أسبوعين حصوله على موافقة الرئيس هادي على إنشاء أول محطة غازية في شبوة بقوة 50 ميجاوات بتمويل استثماري من القطاع الخاص. ولفت إلى أن التوجيهات تقضي بتوظيف الموارد المالية الهائلة التي تذهب لشراء الطاقة والوقود، والتي تقدر بقرابة 3 مليارات و400 مليون ريال شهريا لتسديد الاقساط الحكومية للمشروع".





