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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحصائية : مصرع وجرح 126 حوثياً في عشرة أيام بجبهة الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الخليج 365
كشفت إحصائية عن مصرع 94 مسلحاً تابعاً لميليشيا الحوثي الإنقلابية، وجرح 32 آخرين في عشرة أيام خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة بالساحل الغربي .
وأفادت مصادر مطلعة عن وصول جثث 94 مسلحاً حوثيا و32 جريحاً إلى مستشفيات الحديدة وصنعاء ، واكتضت بها المستشفيات خلال فترة العشرة أيام الأخيرة .
وأكدت المصادر وفاة القيادي في مليشيات الحوثي المدعو أبو نصرالله اللاحجي، مسؤول زراعة الألغام في الساحل الغربي متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام قليلة .
ويأتي التصعيد المتواصل لمليشيات الحوثي مؤخراً ، الذي شنت خلاله هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة جراء تلقيها الضربات الموجعة من قبل القوات المشتركة خلال التصدي لهجمات المليشيات والتي كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح .
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