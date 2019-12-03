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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بتوجيهات من البحسني.. محور الضبة يجري ترتيبات لتامين ميناء الشحر لإعادة تفعيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
بتوجيهات كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، أكد قائد محور الضبة إستعدادهم لتأمين ميناء الشحر الذي سيعاود مزاولة نشاطه خلال الأيام القليلة القادمة .
وأكد النقيب نبيل عيضه باعويضين قائد محور الضبة أنهم على أهبة الإستعداد لتأمين ميناء الشحر والمساهمة الفعالة في إنجاح عملية إعادة عمل الميناء وذلك بعد توجيهات سيادة محافظ حضرموت القائد "البحسني" .
وأضاف النقيب "باعويضين" قائد محور الضبة أنهم يعملون ليل نهار مع اللجنة المكلفة بمعالجة المعوقات والعراقيل لعمل الميناء للتسهيل والمساعدة في سرعة إعادة فتح الميناء .
هذا ويعتبر ميناء الشحر من المواقع الحيوية والهامة جداً لخدمة المواطنين بمحافظة حضرموت عامة ومديرية الشحر خاصة ، كما يعتبر أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن ، وهو مؤهل لتحميل وشحن السفن .
حيث تم تجهيز فريق مختص من محور الضبة للقيام بمهمة التفتيش في الرصيف وتأمين الميناء ، ويأتي تكليف محور الضبة بمهمة تأمين ميناء الشحر وذلك بعد الإنجازات الأمنية والعسكرية التي حققها أفراد هذا المحور منذ تحرير ساحل حضرموت وتأمين مدينة الشحر ومطاردة فلول العناصر الإرهابية .
كما تحدث قائد سرية الفرسان التابعة لمحور الضبة والمكلفه بحماية الميناء الملازم أول خميس بانصيب أنهم وجنوده على أهبة الإستعداد والجاهزية العالية لإفتتاح الميناء وإعادة تشغيله ، وقال "بانصيب" سنكون خير مثال يمثل محور الضبة والنخبة الحضرمية وسنحاول جاهدين تسهيل عمل المواطنين والتجار داخل الميناء.
كما يعد ميناء الشحر البحري ثاني موانئ محافظة حضرموت إذ يمتلك موقع إستراتيجي هام كما مكن التجار والمستوردين للبضائع تسهيل عملهم بالفترة الماضية وتخفيف الضغط المتزايد على ميناء المكلا الأكبر بالمحافظة.
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