شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعترفو بشراسته وانه هو السبب الوحيد في خروجهم من تعز.. الحوثيون ينعون شهيد اليمن اللواء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية، حسين العزي، العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، عقب مقتله أمس الاثنين بمحافظة تعز.

وقال العزي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه يشاطر أفراد وضباط 35 مدرع الحزن برحيل العميد عدنان الحمادي.

جديد "الخليج 365"

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واضاف: لقد كان عدنان أشرس وأشد من قاتل ضدنا ومع ذلك أنا حزين عليه.

وأكدت مصادر محلية، أمس الاثنين، مقتل قائد “اللواء 35 مدرع”، في مدينة تعز، العميد عدنان الحمادي، متأثراً بإصابته بإطلاق نار تعرض له، في وقتٍ تتضارب الروايات الأولية، بشأن عملية الاغتيال.

وقالت المصادر إن خلافات شخصية نشبت بين العميد عدنان الحمادي، وشقيقه، الأمر الذي أدى إلى قيام شقيقه بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته، مشيرة إلى أنه تم نقل العميد عدنان الحمادي إلى مستشفى الريان بمديرية النشمة، ليفارق الحياة داخل المستشفى.