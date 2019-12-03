مباحثات سياسية في الكويت بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت

قالت وسائل اعلام كويتية أن المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث التقي، اليوم الثلاثاء، مساعدو وزير الخارجية الكويتية، لشؤون مكتب نائب رئيس الوزراء وشؤون الوطن وشؤون مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية .

واشارت إلى ان اللقاء تطرق لأخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية .

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وكان مندوب الكويت في مجلس الأمن اعلن خلال الاجتماع الاخير للمجلس استعداد بلاده استضافة جولة ثانية من المفاوضات اليمنية.

في السياق، كشفت صحيفة القبس الكويتية عن مبادرة عمانية- امريكية – كويتية لحل شامل في اليمن. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها أن المبادرة تتضمن ادخال بنود جديدة على مبادرة سابقة اعلنتها الجكومة اليمنية في العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي وتتضمن وقف الهجمات الصاروخية مقابل وقف “العدوان والحصار”.

و من شأن البنود الجديدة ايجاد تهدئة طويلة ونشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار مع تشكيل حكومة وحدة وطنية ودمج الفصائل المسلحة تحت إطار المؤسسة العسكرية