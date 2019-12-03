شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عبدالفتاح السيسي يتخذ أول أجراء رسمي ضد محمد علي ويفاجئ الشارع المصري..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في أول إجراء رسمي يتخذه نظام عبدالفتاح السيسي ضد المقاول والفنان المصري محمد علي، الذي تسبب بفضيحة عالمية للسيسي وعائلته عقب فتحه ملفات فسادهم أحالت النيابة العامة المصرية “علي” إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قالت النيابة العامة إن “المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية”.

جديد الخليج 365:

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وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة، وأعقب ذلك طلب تحريك الدعوى الجنائية.

وذكرت تحقيقات النيابة أن “المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدر فواتير غير مسجلة محملة بضريبة المبيعات”.

وقد وافق وزير المالية المصري، محمد معيط، في أكتوبر الماضي، على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.

يشار إلى أنه قبل أيام كشف محمد علي، تفاصيل خطته لإسقاط حكم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وإيجاد بديل له قبل بداية