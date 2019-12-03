شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة أشهر مذيعة عربية قبل قليل والحزن يجتاح الوطن العربي شاهد من تكون..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رحلت عن عالمنا قبل ساعات من الآن ، الإعلامية المصرية جيهان عفيفي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها.

من البرامج التى قدمتها جيهان على الشاشة كانت "سكوب" على شاشة قناة "LTC"، والذى كان يناقش القضايا التى يتعرض لها المجتمع.

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وحرص إعلاميون على نعى جيهان عفيفي، عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبروا عن حزنهم الشديد لرحيلها، كما عبر عدد من أبناء ماسبيرو عن حزنهم لرحيل زميلتهم.

ويقام اليوم الثلاثاء عزاء الراحلة بمسجد المحروسة بشارع أحمد عرابى فى منطقة المهندسين بجوار نادى التوفيقية.