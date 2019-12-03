شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طلقات نارية أصابت الحمادي في رأسه وهذا هو الذي أطلق النار ..روايات جديدة تكشف المصير الأخير للعميد عدنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر خاصة في محافظة تعز ان العميد عدنان الحمادي تعرض لطلق نار أصابه في رأسه في حين لم يصدر أي توضيح رسمي من قيادة اللواء حتى ساعة كتابة هذا الخبر .

وبحسب مصادر مقربة من الأسرة فان الخلاف نشب بينهما على أرضية..

جديد الخليج 365:

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المصادر نفسها اكدت مقتل شقيق الحمادي، جلال بعد إطلاق النار عليه من قبل المرافقين للعميد، وتم إسعاف العميد الحمادي إلى مستشفى الريان وهو في حالة خطرة.

وبحسب المصادر الخاصة والمؤكدة أن الحمادي لم يفارق الحياة، بل يتم التجهيز لنقله إلى عدن بعد إجراء الإسعافات الأولية له في مستشفى الريان.





مصادر أخرى ان العميد عدنان الحمادي فارق الحياة متأثر بجروحه .