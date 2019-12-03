شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اعلامية مشهورة تفاجئ الجميع وتعلن الرئيس ’’صالح ‘‘ ما زال حياً وتدعوا انصاره لاستقباله في هذه المنطقة اليمنية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ادلت الاعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة، بتصريح مرعب لمليشيات الحوثيين حيث وجهت دعوة لانصار الزعيم علي عبدالله صالح للاحتشاد لاستقباله في العاصمة صنعاء.

واستبعدت حجيرة رواية استشهاد "صالح" داعية أنصاره للاستعداد لاستقباله، مؤكدة انها تشعر بكل الشواهد بانه حيا .

جديد الخليج 365:

Advertisements

وأضافت الصحافية، رحمة حجيرة، أن صالح، " مازال حيا"، وقالت إن قلبها " يشهد"، على ذلك، رغم أن " أغلب الشواهد تؤكد أنه حيا".

وأشارت حجيرة في تغريدة على تويتر، أنها " ترى بصماته وهو يرتب الاحداث ليخرج الجميع من مأزق الحرب".

وقالت :" يجب على اليمنيين وتحديدا أنصار صالح أن يستعدوا لاستقباله وعلى خصومه ان لا يطمئنوا وعلى من خانوه ان يقلقوا"، وختمت تغريدتها قائلة " ثقوا بقلبي".

وفي تغريدة اخرى قالت حجيرة، ان الحوثة من بداية نوفمبر وهم قلقين من 2 ديسمبر وفتح ملفات هبلاء وتهديدات وتخويف للناس وشتائم كالطفل الخائف.

واضافت، الى درجة ان احد المهذبين القلة وهو مقرب من(الداعية)عبدالملك يستخدم لغة هابطة في انتقاد الصحفيين المؤتمريين! .

واختتمت، دلا دلا، في اشارة للحوثيين ،لاتخافوش،شاتنقلعوا السنة القادمة مثل بيت العنكبوت!.

الى ذلك تشهد المُدن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي اليوم الاثنين إجراءات أمنية مشدة غير مسبوقة ،وذلك بالتزامن مع ذكرى أحداث الثاني من ديسمبر، وهو الذي اندلع فيه قتال بين قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيا الحوثي.