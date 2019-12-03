الحوثي يستدعي هذه القوة الضاربة الى العاصمة صنعاء ومصادر تكشف ماسيحدث خلال ساعات (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر أمنية بالعاصمة صنعاء، أن مليشيا الحوثي استدعت من تبقى من قوات الامن المركزي (قوات الامن الخاصة) وقوات النجدة، بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر.
وأوضحت المصادر بحسب مانشره ”المشهد اليمني” أن الخوف الذي يخيم على المليشيا وصل بها الى حد الذهاب إلى بيوت المشايخ والعقال من أجل التنقيب عن أفراد الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب والنجدة.
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واشارت المصادر الى أن المليشيا استدعت تلك القوات دون أن تصرف لمن حضر منهم حتى نصف مرتب بحجة حضورهم للتمام، فيما الحقيقة هي لمعرفة من تبقى منهم ولم يلتحقوا بصفوف الشرعية والقوات المشتركة في الساحل الغربي.
ولفتت المصادر الى ان المليشيا تممت على من حضر من تلك القوات في مكاتب البريد وعدد من البدرومات في عدد من أحياء العاصمة صنعاء.
وعملت المليشيا على احلال عناصرها بدلا عن قوات الامن والشرطة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واعتمدت لهم رتب عسكرية، وتصرف لهم مرتبات واعاشة بشكل شهري منتظم، فيما قوات الامن الاساسيين التابعين للدولة، بلا مرتبات منذ سبتمبر 2016.
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