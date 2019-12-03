شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وافد اجنبي بحمل هذه الجنسية يُهين امرأة سعودية ويذلها امام الحاضرين ويتحدى الحكومة ان تنتقم لها ..شاهد كيف كان مصيره (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية لوافد يطلق عليه بالعادة في دول الخليج أجنبي وهو يعتدي على مواطنة سعودية، مما أثار غضب النشطاء بشكل كبير لأنه اجنبي ويعتدي على مواطنة، وهذا إختصاص سلطات الأمن السعودية ومنشار سموه فقط.
وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع تويتر، تحت وسم ”أجنبي يعتدي على امرأة“.
جديد الخليج 365:
وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو.
وكانت إحدى الراكبات في حافلة نقل عام فيما يبدو، قد صورت بكاميرا هاتفها الجوال، الوافد الذي كان واقفًا في منتصف الحافلة ويتحدث عبر هاتفه الجوال بصوتٍ مرتفع أمكن من خلاله سماع تهديداته لامرأة.
وفي الفيديو المثير للجدل، عرف الشاب عن اسمه، كما روى عن تورطه في حادثة ضرب سابقة، وهي تفاصيل دفعت كثيرًا من المغردين السعوديين للمطالبة بالقبض عليه والتحقيق في جدية تهديداته.
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