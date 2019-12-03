شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العقيلي لــ "الخليج 365": هكذا تم زرع الألغام من قبل المليشيات.. وهذه الصعوبات التي تواجهنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الشحات غريب كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عن الصعوبات التي تواجه عمل برنامج نزع الألغام.

وقال العقيلي في حوار خاص لــ "الخليج 365"، إنها كثيرة جداً وأصعبها هي وجود كمية كبيرة من الألغام التي زرعها مليشيات الحوثي. Advertisements وأضاف بأنه تم زرع الألغام من قبل المليشيات بطرق عشوائية وطرق بدائية، واحترافية. وأكد أن هناك صعوبات أيضا تواجهنا في المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، والامكانيات في أجهزة الكشف ونقص في سيارات الإسعاف، مؤكداً أن من الصعوبات التي نواجهها هي الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلد بشكل عام.

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