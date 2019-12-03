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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل في عدن توصي بوضع إستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أوصت ورشة عمل حول "غسيل الأموال"، أختتمت أعمالها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بوضع إستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل التعاون الدولي بهذا الصدد، وكذا تفعيل دور وحدة المعلومات بالبنك المركزي والجهات المعنية بالإشراف والرقابة.
وأكد المشاركون في الورشة، على أهمية مراجعة القوانين ذات الصلة بقانون غسل الأموال مثل قانون مكافحة الفساد وتعديلها بما يتوائم مع طبيعة هذه الجرائم، وتأهيل أعضاء النيابات العامة وقضاة المحاكم المختصين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم الخطيرة في الداخل والخارج.
وتناولت الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 27 مشاركاً ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، تناولت جرائم غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني في القانون اليمني، وجريمة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب، ومدى موائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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