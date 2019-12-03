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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العقيلي يوضح لــ "الخليج 365" الهدف من عملية تدمير الألغام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عن الهدف من عملية تدمير الألغام، والذخائر الغير منفجرة.
وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، بأنهم في البرنامج الوطني في التعامل مع الألغام، وضعت توقيع اليمن على اتفاقية أوتوا عام 98 وأصبحت اليمن هي البلد رقم 38 في التوقيع على اتفاقية حظر الألغام الفردية.
وأضاف "العقيلي"، بأنه يحق لليمن بناءاً على الاتفاقية أن تطلب مساعدات من الدول والمنظمات بخصوص الألغام ونزعها والتخلص منها، موضحاً بأن مسألة التدمير هو حفاظأ على السلم الاجتماعي ولا تسخدم مرة أخرى.
وحول الذخائر الغير منفجرة قال بأنها الأكثر خطورة وتدميرها هو شىء حتمي لا مفر منه.
وقال بأن عملية تدمير الألغام تم تدميرها من خلال مادة تي إن تي،من قبل فرق متخصصة كما أن هناك طرق حديثه أصبحت موجودة في العالم، والحصول على مادة جديدة لتقوم بعملية حرق دون التفجير.
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