البحسني يدشن توزيع كتاب "عصر من الرياضة الأهلية في حضرموت" للثعالبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم توزيع كتاب "عصر من الرياضة الأهلية في حضرموت - الجزء الأول" لمؤلفه الإعلامي المعروف الأستاذ عزيز الثعالبي .



وأكد المحافظ لدى تسلّمه اليوم نسخة من الكتاب الذي تمت طباعته بتوجيه من المحافظ البحسني على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة، وعليها توقيع وإهداء الأستاذ عزيز الثعالبي، أكد المحافظ أهمية الكتاب بوصفه مرجعاً توثيقياً لرياضة حضرموت،

لما يحتويه من وثائق وصور ومعلومات قيّمة توثّق لمرحلة وحقبة مهمّة من تاريخ حضرموت الرياضي، مشيراً إلى أن الكتاب يعد مرجعاً للباحثين في تاريخ حضرموت وللباحثين في المجالين الرياضي والاجتماعي .

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وأشاد المحافظ بعطاءات الأستاذ عزيز الثعالبي ، في المجالات الإعلامية والرياضية والفنية.

ويتحدّث الكتاب عن 50 عاماً لرياضة حضرموت منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى تسعينيات القرن ذاته، ويقع في "574" صفحة، يتطرق في جزئه الأول إلى تاريخ الأندية الأهلية في مدينة المكلا منذ الأربعينيات ، كما يشمل أبواباً أخرى تتطرّق إلى حكام لعبة كرة القدم والمنتخبات والمشاركات الخارجية والإعلام الرياضي وعلاج إصابات الملاعب ، فيما يدوّن الجزء الثاني والثالث تاريخ الأندية الرياضية في مدينة الشحر وأندية الحامي والأندية الرياضية بمديرية غيل باوزير .

وأطلق على الأستاذ عزيز الثعالبي لقب شيخ الاعلاميين ، لأدواره في خدمة المحافظة لسنوات طويلة حيث ساهم بفعالية في مجال الصحافة والاعلام كاتباً ومراسلاً للعديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة، وعضواً لهيئة تحرير عدد من الصحف ، ومعداً للبرنامج الإذاعي (المجلة الرياضية) لأكثر من 50 عاماً، كما عمل سكرتيراً لاتحاد كرة القدم منذ ستينيات القرن الماضي، وعضواً في اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للرياضة في الثمانينات، وأميناً عاماً لجمعية الفنانين، وعضواً في المجلس المركزي لنقابة الصحفيين، وسكرتيراً لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ومنحته مؤخراً اللجنة المؤقتة للاتحاد العام للاعلام الرياضي اليمني بطاقة العضوية رقم (1) على مستوى الجمهورية تقديراً لعطاءاته وإبداعاته في ميدان الإعلام.

وقد تسلّم المحافظ النسخة من الكتاب اليوم، من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي، بحضور رئيس فرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت صلاح العماري.​