شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسريب صور للعميد عدنان الحمادي بعد اغتياله بطلق ناري في الرأس (صور + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صفحة محلية، بمحافظة تعز، صورتين للشهيد العميد عدنان الحمادي، بعد تعرضه لإطلاق نار على يد شقيقه "جلال الحمادي" يوم أمس الإثنين.

ويظهر العميد الحمادي، أثناء إسعافه إلى أحد المستشفيات، لكنه فارق الحياة بسبب الإصابة البليغة.

وتقول المصادر، إن الحمادي قتل داخل منزله على يد شقيقه، والذي تعرض أيضا للإصابة على يد مرافقي الحمادي، وتم نقله لتلقي العلاج، وحاليا يجري التحقيق معه، وليس كما تم تداوله أنه قتل أيضا.

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