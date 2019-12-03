شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لاسعار الصرف.. هبوط مرعب للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي اليوم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements img src='http://yemensaeed.net/user_images/news/03-12-19-318914673.jpg' />

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