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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة .. المجلس الانتقالي الجنوبي يخرج عن صمته ويباغت جميع ابناء تعز ويكشف لهم قاتل الشهيد عدنان الحمادي ( لن تصدق من يكون القاتل )

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