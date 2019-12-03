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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطأ قطري قاتل يصعق الرئيس هادي ويهز اركان الشرعية لكنه يجعل عيدروس الزبيدي يرقص فرحا ( تعرف على الخطأ القطري القاتل الذي اعترفت به قطر رسميا )

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