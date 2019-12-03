شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس ..شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي واطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس ..شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي واطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد

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