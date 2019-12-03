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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ...أسرة «الحمادي» تكشف عن هوية القاتل الذي نفذ عملية الاغتيال وما مصيره «رواية تدحض كل ماتم نشره».. تفاصيل صادمه

كشف الصحفي فواز الحمادي أحد أقارب الشهيد المغدور به العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع أن العميد الحمادي تعرض لعملية اغتيال مدبرة.

وقال الحمادي خلال مداخلة هاتفية على قناة تلفزيونية" أن ما يشاع حول تعرض القائد عدنان الحمادي، لطلقات مسدس من شقيقة الأصغر، غير صحيح"، مؤكدا أنه ليس هناك أي خلافات أسريه بين عدنان الحمادي واخوه.

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وقال "إن هذه عملية اغتيال وليست حادثة عابرة، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن مقتله على يد اخيه، لأن اخوه يعاني من حالة نفسيه"..

مؤكدا أن مطلق النار الان مصاب وهناك حراسة مشددة عليه .