شكرا لمتابعة خبر عن مدرب المنتخب الاماراتي يقهر كل الاماراتيين ويجعلهم يذرفون الدموع وييباغت الجميع بالسبب الذي جعل منتخب قطر تسحق الامارات ( سبب صادم وغير منطقي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مدرب المنتخب الاماراتي يقهر كل الاماراتيين ويجعلهم يذرفون الدموع وييباغت الجميع بالسبب الذي جعل منتخب قطر تسحق الامارات ( سبب صادم وغير منطقي )

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