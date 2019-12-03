شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. تفاصيل جديدة تنشر لأول مره ما لا تعرفه عن الأمير ”متعب بن عبد العزيز آل سعود“ الذي تُوفي اليوم.. من هو؟ ..حقائق واسرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تفاصيل جديدة تنشر لأول مره ما لا تعرفه عن الأمير ”متعب بن عبد العزيز آل سعود“ الذي تُوفي اليوم.. من هو؟ ..حقائق واسرار

خبر وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود أعلن عنه الديوان الملكي السعودي، كما تم تداول خبر وفاة الأخ غير الشقيق للملك سلمان بصورة كبيرة على كل المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعية

حيث يشغل تفكير الجميع الآن سؤال هام وهو “من هو الأمير متعب بن عبد العزيز الذي تُوفي اليوم في السعودية؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة .. المجلس الانتقالي الجنوبي يخرج عن صمته ويباغت جميع ابناء تعز ويكشف لهم قاتل الشهيد عدنان الحمادي ( لن تصدق من يكون القاتل )

خطأ قطري قاتل يصعق الرئيس هادي ويهز اركان الشرعية لكنه يجعل عيدروس الزبيدي يرقص فرحا ( تعرف على الخطأ القطري القاتل الذي اعترفت به قطر رسميا )

هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس ..شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي واطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد

وردنا الان.. تفاصيل جديدة تنشر لأول مره ما لا تعرفه عن الأمير ”متعب بن عبد العزيز آل سعود“ الذي تُوفي اليوم.. من هو؟ ..حقائق واسرار

عاجل وفي غاية الخطورة ...أسرة «الحمادي» تكشف عن هوية القاتل الذي نفذ عملية الاغتيال وما مصيره «رواية تدحض كل ماتم نشره».. تفاصيل صادمه

مدرب المنتخب الاماراتي يقهر كل الاماراتيين ويجعلهم يذرفون الدموع وييباغت الجميع بالسبب الذي جعل منتخب قطر تسحق الامارات ( سبب صادم وغير منطقي )

صحفية وناشطة شجاعة وحسناء تباغت الجميع وتورد دليل قاطع أن علي عبدالله صالح حي يرزق ..( اسم الصحفية + صورتها + ة الدليل الذي ارودته )

لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لا في الغداء ولا في العشاء ولا حتى في الفطور لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت الفياجرا

لأول مرة منذ اغتيال صالح ..حزب الاصلاح يباغت الجميع ويعض اصابع الندم على الانتفاضة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويصدر البيان رقم ( 1)

Advertisements

والدة امير قطر تنتقم شر انتقام من الاماراتي حمد المزروعي وسعود القحطاني يثلج صدور القطريين ويقصم ظهر المزروعي والاماراتيين يتبرأون من قذارته ويؤكدون انه لا يمثلهم

وردنا الان ..صدمة كبيرة لعائلة الشهيد الحمادي بعد الكشف عن هذا السر الخطير الذي صعق كل ابناء محافظة تعز واصاب الجمع بالذهول ( تفاصيل طارئة )

ورد للتو.. انقلاب مفاجئ على ولي العهد “محمد بن سلمان” وموقف صادم من ‘‘كبار العلماء’’ والأخير ينهي حلم 3 مشايخ .. أحدهم مصيره مأساوي للغاية (الأسماء)

ورد للتو.. صحيفة دولية تكشف الجهة المتورطة بإغتيال العميد الحمادي

شاهد.. ولي عهد أبوظبي يقوم بتصرف لافت بعد خطأ غير مقصود أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان.. فيديو صادم

ورد للتو.. المغرد الشهير مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف معلومات صادمة ‘لا يعرفها السعوديين عن محمد بن سلمان .. تفاصيل صدمت الشعب السعودي (شاهد)

اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ 11 يوما بأحد رفيدة.. وأسرتها تُفاجأ بهذا المشهد عند دخول غرفتها !

هنا واتس نيوز تنشر لكم تقرير عن السيرة الذاتية للأمير الراحل متعب بن عبد العزيز، ومعلومات وحقائق لا تعرفها عن الأمير المرحوم:

من هو الأمير متعب بن عبد العزيز الذي تُوي اليوم في السعودية؟

هو الأمير متعب بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وهو الابن السابع عشر في ترتيب الأبناء الذكور للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، ويعد من كبار أفراد الأسرة الحاكمة حاليا. الأمير الراحل من مواليد 1931، وتُوفي اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا، شغل الأمير الراحل الكثير من المناصب القيادية والهامة، ومنها وزير الشؤون القروية والبلدية.

الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود تخرج من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، شغل منصب أمير منطقة مكة، كما تولى منصب وزير المياه والكهرباء، كما شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان على ولايتين.

حقائق سريعة عن متعب بن عبد العزيز آل سعود

- السعودية شهدت أول انتخابات للمجالس البلدية خلال فترة توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك عام 2005.

- تسلم ابنه منصور وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك عام 2009 بعد استقالة والده.

- قدرة ثروته عام 2013، بحوالي 110,100,000 دولار أمريكي.

حياة متعب بن عبد العزيز آل سعود الشخصية

متعب بن العزيز آل سعود متزوج من الأمير نورة بنت محمد بن عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وتوفيت عام 2010، عن عمر يناهز 75 عاماً له منها الأميرة نوف وهي متوفاة، والأمير منصور والأميرة مها والأميرة العنود والجوهرة ومضاوي والأمير عبد العزيز.

كما أنه متزوج من الأميرة هيا بنت عبدالله بن سعد السديري وله منها الأميرة ولاء، وتزوج من الأميرة لطيفو أحمد السديري ، وتزوج من الأميرة مشاعل بنت عادل بن محمد الفقير وله منها الأميرة سارة، وتزوج من الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن برمان السبيعي وله منها الأميرة صيته.