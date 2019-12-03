ورد الآن: ظهور مفاجئ لـ‘‘بلقيس’’ ابنة الرئيس الراحل برفقة شقيقها العميد أحمد علي .. شاهد كيف بدت (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح في بدايه تقلده منصب الرئاسة باليمن. وظهر صالح في الصورة مرتديا زيا تقليديا متواضعا وحاضنا لنجله الاصغر وحوله اولاده وابنته الكبرى بلقيس ونجله احمد. جديد الخليج 365: Advertisements وكان صالح قد اعلن انتفاضة ضد مليشيا الحوثي في الثاني من ديسمبر من العام 2017م الا ان مليشيا الحوثي تمكنت من قتله في 4 ديسمبر من نفس العام وبعد يومين من انتفاضته ضد الحوثيين .

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