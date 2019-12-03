شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يهز المملكة .. بعد ساعات من وفاة أخيه الأمير متعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 176 قاضيا في وزارة العدل.

وقال وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي "امتدادا للدعم المتواصل من الملك بالقضاء"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

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وجدد "الصمعاني"، التأكيد على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أصدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، قرارا بشأن 21 قاضيا، وذلك في إطار العدالة والإنصاف.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن القرار الملكي يشمل ترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، إن الأمر الملكي يؤكد حرص "القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه في إطار مبادئ العدل والحق والإنصاف".

وتابع اليوسف، أن قرار الملك سلمان يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم من قبل الملك وولي عهده.

ويأتي هذا القرار الملكي بعد ساعات من رحيل الأمير متعب بن عبدالعزيز الأخ غير الشقيق للملك سلمان.