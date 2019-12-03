شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” الموت يُفجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز .. وإعلان حزين وصادم للديوان الملكي .. والحزن يعم المدن السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، دون تفاصيل أكثر.

جديد الخليج 365:

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ونعى الديوان الملكي الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.