شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عريس عربي يُصدم في ليلة دخلته على زوجته بما لا يخطر على باله .. العروس انهارت واعترفت! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت وسائل إعلام مغربية أنّ عريساً صُدم ليلة دخلته أنّ عروسه التي تكون ابنة خاله، فاقدة للعذرية، ما أدّى الى كشف مفاجأة غير متوقعة.

وأخبرت العروس عريسَها أنها تعرفت قبل شهور قليلة على شاب وأنها مارست معه الجنس وفضّ بكارتها، و تم إجراء طلاق اتفاقي بينها وزوجها بسبب ذلك.

جديد الخليج 365:

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وعلى إثر ما حدث، اتصلت الفتاة بالشاب المتهم، وطالبته بإيجاد حل لفضيحتها، فاقترح عليها حسب “مكالمة مسجلة”، الانتظار إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية لأسرته على الزواج بها أو الفرار سوياً من مدينة “آسفي” نحو “البيضاء”.

وأضافت، أن علاقتها بالمتهم ابتدأت بمكالمات هاتفية، وأنها ذات يوم غادرت منزل أسرتها حوالي الساعة الثانية فجراً، وتوجهت إلى منزل المتهم وهناك مارس معاه الجنس، دون أن تنتبه إلى أنه فض بكارتها، وكرة فعلته مرتين.

وكان والد الفتاة البالغة من العمر “16 سنة”، تقدم بشكوى قال فيها إن ابنته تعرضت لهتك العرض من قبل المتهم، ما نتج عنه فض بكارتها.

وجرى إيقاف المتهم ومواجهته بأقوال الفتاة، غير أنه نفاها جملة وتفصيلاً، قبل أن يعود ليؤكد علاقته بها، وأنه تعرف عليها، والتقى بها في ثلاث مناسبات، غير أنه نفى مواقعتها، وفق صحيفة “الصباح” المغربية.

وعلى اثر ذلك، تمّ توقيف المتهم، وأحيل الى قاضي التحقيق الذي رفض إطلاق سراحه، وقرر إيداعه السجن المدني، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي.