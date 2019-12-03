قيادي في الإنتقالي يتهم حزب الإصلاح بإغتيال العميد عدنان الحمادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 إتهم قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن باغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع بتعز .

Advertisements وقال أمين عام المجلس الإنتقالي الجنوبي المساعد، فضل الجعدي، في تغريدة له بتويتر، "الإخونج يغتالون العميد ركن عدنان الحمادي قائد لواء 35 مدرع في تعز ، القائد الوحيد الذي لم يخضع للإخونج ورفض هيمنتهم وعنجهيتهم على تعز وابناءها ". واضاف:" اغتالوه بطريقة خسيسة وقذرة وبادروا بإصدار بيانات نعيه وذرف دموع التماسيح . !!". وأستشهد العميد الحمادي، امس، برصاص شقيقه بحسب الرواية المتداولة، في حين لازالت تفاصيل الحادثة غامضة .

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