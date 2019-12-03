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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى نعمان : الشهيد الحمادي كان نموذجاً فريداً بين أقرانه وعسكرياً محباً لوطنه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
عبر الدبلوماسي اليمني السابق، مصطفى نعمان، عن أسفه لرحيل قائد اللواء 35 مدرع، العميد، عدنان الحمادي الذي استشهد البارحة في حادثة إغتيال تعرض لها في مديرية المواسط بمحافظة تعز .
وقال نعمان في منشور له بالفيسبوك "رحم الله الشهيد العميد عدنان الحمادي.. كان نموذجا فريدا بين اقرانه .. عسكريا محترفا محبا لوطنه ومحترما للقسم العسكري الذي اداه" ..
وأضاف "كان بامكانه ان يلتحق بعدد من اقرانه الذين فروا ويقضون أوقاتهم بين العواصم .. او ان يكون مرفها كأولئك الذين اقتحموا المؤسسة العسكرية بحكم القرابة دون تجربة ولا خبرة ولم يخوضوا معركة يوما!" .
وتابع "عدنان الحمادي هو حتما اعظم قائد عسكري من تعز ولم يسبقه احد الى تلك المكانة في قلوب ابنائها وقلوب كل من يحبها ويحرص على كرامتها!" .. مؤكداً أن عدنان وعبدالرقيب نموذجان استثنائيان يستحقان الاحترام ! .
ووعد نعمان بكشف رسائل تبادلها مع الشهيد وكانت تشير الى المخاطر التي تحيط به والمؤامرات التي تحاك ضد اللواء الذي كان يقوده.
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