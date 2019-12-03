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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مدوية وراء اغتيال قائد اللواء 35مدرع في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أكد الناشط السياسي، أحمد الربيزي، أن أصابع سياسية للإخوان وراء عملية اغتيال قائد اللواء 35مدرع في تعز عدنان الحمادي.
وكتب الربيزي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل الدلائل تشير إلى أن عملية اغتيال قائد اللواء 35 في تعز عدنان الحمادي، لا تخلو من وجود أصابع سياسية خبيثة لاطراف سياسية معروفة، حتى وإن تم تلبيسها لمختل عقليا أو لأحد أقاربه".
وتابع: "من المعروف أن الحمادي ينتمي لمقاومة تعز ولا يخضع لأجندة حزب الإصلاح الذي كان يشن عليه حملات إعلامية تحريضية".
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