المجلس الانتقالي يزف بشرى سارة للجنوبيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 شدد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، في اجتماع للأمانة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، التي وجه بها في الاجتماع الأخير مع قيادات المجلس.

Advertisements ووجه بإيلاء موضوع الجرحى الاهتمام والرعاية اللازمين، داعيا إلى الإسراع في تجهيز ملفاتهم واستخراج جوازات السفر للحالات التي يتطلب علاجها في الخارج. وعقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الجنوبية في ظل تطورات المشهد بعد اتفاق الرياض.

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