سفير اليمن يبحث مع الخارجية المصرية علاقات التعاون في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم ،اليوم ، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير ياسر عثمان ، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



واستعرض مارم خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في بلادنا وجهود الحكومة الشرعية في تحقيق السلام ، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة ، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن للبدء في تنفيذ إتفاق الرياض.

Advertisements

وأشار مارم إلى إستمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في رفض تنفيذ اتفاقات السلام خدمةً للمشروع الإيراني المهدد للمنطقة والمزعزع لأمنها واستقرارها ، رغم كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل انهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل والدائم .

وجدد السفير مارم شكر وتقدير قيادة وحكومة وشعب اليمن للمواقف الأخوية الصادقة لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في بلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، موقف بلاده الثابت تجاه القضية اليمنية ودعمها لجهود الشرعية الدستورية في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والإستقرار في كافة ربوع اليمن.