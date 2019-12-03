اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحكومة تعلن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تعلن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الحكومة تعلن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.

Advertisements

 

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري أنه تم تحويل المستحقات ، اليوم الثلاثاء ، من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب المستحقين خلال الأيام القريبة القادمة.

 

واكد بحسب وكالة سبأ الحكومية أن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد مستحقات الربع الثالث للعام 2019م و تحويلها للخارج في القريب العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تعلن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا