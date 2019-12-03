صالح يعلق على واقعة اغتيال عدنان الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

علق العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات حراس الجمهورية ، عن ، وفاة قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي بعد تعرضه لمحاولة إغتيال في محافظة تعز.



Advertisements

وقال العميد طارق صالح في تغريدة له على"تويتر"يرتفع مقام التضحية والوطنية والرجولة في جيش الجمهورية مع كل شهيد من أبنائه يقول للمعارك: هذا أنا".

وأكد طارق صالح" رغُم الوجع فإننا نفتخر أننا جيش جمعتنا الجندية إيها العميد وسيبقى هذا الرابط ذمة في رقابنا حتى نلتقي.

واختتم طارق بالقول" الرحمة للعميد ⁧عدنان الحمادي⁩ وتعازينا لأهله، والعهد للوطن.