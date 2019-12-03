أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

مراسلنا: مجهولون يغتالون سائق قاطرة بمنطقة الخشعة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/439281/ آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439248/ مدفعية "المشتركة" تدك مواقع للمليشيا في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439250/ صعدة.. قوات الجيش تقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/439253/ العميد طارق صالح يعلق على مقتل قائد اللواء 35 مدرع بتعز الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439258/ "المشترك" تصد هجوما للمليشيا شرقي الحديدة الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439259/ الخنبشي يشيد بالدور الهام الذي يقوم به صندوق النظاقة بحضرموت الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439260/ Advertisements قيادة محول تعز تنعى العميد الركن عدنان الحمادي (بيان) الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439261/ مجلس الشباب العالمي-اليمن يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة وعي الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439262/ ذمار.. مليشيا الحوثي تستولي على مكتب الإغاثة الإسلامية وتنهب سلاله الغذائية الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439263/ مستشفى ذمار العام يستقبل عشرات الجثث لحوثيين قتلوا في جبهتي تعز والضالع الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439266/ صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439268/ إقرار مناقصة مشروع استكمال مطار عتق بتكلفة 309 ألف دولار الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439269/ العفو الدولية: ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة باليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان https://www.elyamnelaraby.com/439294/ البحسني يرأس الاجتماع الدوري السابع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لعام 2019م https://www.elyamnelaraby.com/439300/

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